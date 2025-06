MMA

Meme Alliance is a developing GameFi ecosystem trying to connect the Meme community. With MMA as the native token in the ecosystem, holders can receive rewards through staking or use it in more applications.

UvrstitevNo.2378

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.12%

Razpoložljivi obtok87,457,849

Največja ponudba0

Skupna ponudba100,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.043684863786472135,2024-04-12

Najnižja cena0.003415618073824033,2025-05-31

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

