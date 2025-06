MCDULL

McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

Ime in priimekMCDULL

UvrstitevNo.665

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok7,555,555,555,554

Največja ponudba8,888,888,888,888

Skupna ponudba8,888,888,888,888

Hitrost kroženja0.8499%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000015816665141827,2025-01-18

Najnižja cena0.000002415529445112,2024-10-26

Javna veriga blokovSOL

Panoga

