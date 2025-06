MAN

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

Ime in priimekMAN

UvrstitevNo.1384

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,04%

Razpoložljivi obtok461.912.398,71283716

Največja ponudba1.000.000.000

Skupna ponudba761.912.398,7128372

Hitrost kroženja0.4619%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.7901400327682495,2018-05-10

Najnižja cena0.004471874686648602,2022-11-13

Javna veriga blokovMAN

