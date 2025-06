MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Ime in priimekMANA

UvrstitevNo.108

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.70%

Razpoložljivi obtok1,969,729,010.368757

Največja ponudba0

Skupna ponudba2,193,179,327.320146

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2017-09-18 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.024 USDT

Najvišja vrednost vseh časov5.902317189920042,2021-11-25

Najnižja cena0.007883059792220592,2017-10-13

Javna veriga blokovETH

