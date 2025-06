LVVA

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

Ime in priimekLVVA

UvrstitevNo.3266

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba2,000,000,000

Skupna ponudba1,250,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.005216340150260189,2025-05-14

Najnižja cena0.003321655500508429,2025-05-25

Javna veriga blokovETH

UvodLevva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.