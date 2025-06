LUMI

LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors.

UvrstitevNo.7533

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba7,951,696,555

Skupna ponudba7,903,541,023

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.16986883268868522,2023-09-01

Najnižja cena0.00009996787833636,2024-11-04

Javna veriga blokovBSC

