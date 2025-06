LTD

The $LTD token underpins the Dream Media Platform, a decentralized marketplace designed to connect advertisers with publishers across Web2 and Web3 environments. The platform provides a streamlined interface for managing ad campaigns, enabling precise targeting and effective allocation of ad spending. Advertisers can upload ads, select demographics, and manage budgets, while publishers can incorporate ads into their content seamlessly.

Ime in priimekLTD

UvrstitevNo.2627

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok104,068,818,580

Največja ponudba333,333,333,333

Skupna ponudba331,794,333,333

Hitrost kroženja0.3122%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000067596913167233,2024-08-29

Najnižja cena0.000000986417043272,2025-04-09

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

