LRC

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Ime in priimekLRC

UvrstitevNo.308

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.85%

Razpoložljivi obtok1,366,843,876.5891356

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,373,873,397.4424574

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2017-08-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.053 USDT

Najvišja vrednost vseh časov3.827154981643715,2021-11-10

Najnižja cena0.019860698096,2019-12-18

Javna veriga blokovETH

UvodLoopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.