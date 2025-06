LOTT

Linked Operation Transaction Technology leads the global cosmetics market through the convergence of beauty market trend and 4th industrial revolution technology. the LOTT project is trying to create a blockchain-based integrated platform where all participants can form an ecosystem with each other as follows: Establishing a cooperative system with influencers who promote and sell cosmetics directly or indirectly so that consumers and cosmetics retailers can win-win with each other, providing big data-based AI technology that can utilize VR and AR to purchase cosmetics, rewarding participants who directly purchase cosmetics, allowing sellers to issue points for consumers, etc. Linked Operation Transaction

Ime in priimekLOTT

UvrstitevNo.7364

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba5,000,000,000

Skupna ponudba5,000,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.09497111194654026,2023-01-10

Najnižja cena0.001568664301435773,2025-05-29

Javna veriga blokovETH

UvodLinked Operation Transaction Technology leads the global cosmetics market through the convergence of beauty market trend and 4th industrial revolution technology. the LOTT project is trying to create a blockchain-based integrated platform where all participants can form an ecosystem with each other as follows: Establishing a cooperative system with influencers who promote and sell cosmetics directly or indirectly so that consumers and cosmetics retailers can win-win with each other, providing big data-based AI technology that can utilize VR and AR to purchase cosmetics, rewarding participants who directly purchase cosmetics, allowing sellers to issue points for consumers, etc. Linked Operation Transaction

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.