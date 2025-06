LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

UvrstitevNo.1507

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.11%

Razpoložljivi obtok1,242,920,897.5790398

Največja ponudba∞

Skupna ponudba1,300,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2018-03-15 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.076 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.7744539976119995,2018-05-04

Najnižja cena0.002364206396202543,2025-05-27

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

