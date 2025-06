LKI

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Ime in priimekLKI

UvrstitevNo.1862

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.08%

Razpoložljivi obtok428,234,948.5

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.4282%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.036466368338449004,2025-01-17

Najnižja cena0.002973066615324318,2025-04-07

Javna veriga blokovBSC

