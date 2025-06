LIBRA

The Viva La Libertad Project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country’s development.

Ime in priimekLIBRA

UvrstitevNo.1226

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,14%

Razpoložljivi obtok256 424 723,787925

Največja ponudba1 000 000 000

Skupna ponudba999 993 112,723502

Hitrost kroženja0.2564%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov3.27985940270513,2025-02-14

Najnižja cena0.01922200077292896,2025-05-08

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

