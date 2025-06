LANDSHARE

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

UvrstitevNo.1455

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)4.89%

Razpoložljivi obtok5,342,355.93

Največja ponudba0

Skupna ponudba5,918,278.76073754

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov12.46164614625564,2021-11-11

Najnižja cena0.4131348791432006,2023-10-14

Javna veriga blokovBSC

