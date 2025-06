LAIKAL2

Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace.

Ime in priimekLAIKAL2

UvrstitevNo.4796

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba100,000,000

Skupna ponudba100,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.404704208086735,2024-11-18

Najnižja cena0.036862033424837966,2025-04-09

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

