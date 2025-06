KSM

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Ime in priimekKSM

UvrstitevNo.167

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)95.77%

Razpoložljivi obtok16,567,790.442927

Največja ponudba∞

Skupna ponudba16,567,790.442927

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2019-08-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov623.75283412,2021-05-18

Najnižja cena0.915787390828,2020-01-14

Javna veriga blokovKSM

Panoga

Družbeni mediji

