KRL

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Ime in priimekKRL

UvrstitevNo.973

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.39%

Razpoložljivi obtok39,737,368.60137464

Največja ponudba49,417,348

Skupna ponudba49,417,348

Hitrost kroženja0.8041%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov4.756550465025624,2021-11-06

Najnižja cena0.0214475563255,2018-12-11

Javna veriga blokovETH

UvodKryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.