“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Ime in priimekKNC

UvrstitevNo.480

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)10.30%

Razpoložljivi obtok187,182,599.14800358

Največja ponudba0

Skupna ponudba240,097,869.36187205

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2017-09-25 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.5 USDT

Najvišja vrednost vseh časov5.715659905177939,2022-04-28

Najnižja cena0.25991972993251367,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

