Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

Ime in priimekKDA

UvrstitevNo.271

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.20%

Razpoložljivi obtok319,653,492.21525

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.3196%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov28.246047910135935,2021-11-11

Najnižja cena0.12130507,2021-01-11

Javna veriga blokovKDA

