Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

UvrstitevNo.1422

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.14%

Razpoložljivi obtok116,666,660

Največja ponudba0

Skupna ponudba160,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2021-07-21 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov13.1813767070817,2021-09-16

Najnižja cena0,2021-07-20

Javna veriga blokovKAR

