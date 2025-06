KAF

KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services.

Ime in priimekKAF

UvrstitevNo.5325

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba809,710,000

Skupna ponudba809,710,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.2091325418152017,2023-07-13

Najnižja cena0.000354050882766521,2023-11-01

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

