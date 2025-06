JAILSTOOL

The controversial stock market maneuvers of Dave Portnoy, known on social media as @stoolpresidente, have sparked backlash for allegedly pumping up stock values only to dump them, inspiring the emergence of a cryptocurrency dubbed "Stool Prisondente in jail."

UvrstitevNo.1382

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.87%

Razpoložljivi obtok999,806,806.638198

Največja ponudba0

Skupna ponudba999,806,806.638198

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.21923769428389056,2025-02-09

Najnižja cena0.000340761652952793,2025-02-08

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

