ICNX

Icon.X is pioneering the future of eSport in car racing fueled by blockchain / Web 3 technologies. Offering daily races and challenges, various game modes, and customizable cars, Immutable and open leaderboard on-chain and Support to Earn Protocol involving racing fans in the competition.

Ime in priimekICNX

UvrstitevNo.2943

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok12,487,785

Največja ponudba100,000,000

Skupna ponudba100,000,000

Hitrost kroženja0.1248%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.1546404735247824,2024-04-20

Najnižja cena0.002501677716432728,2025-05-28

Javna veriga blokovMATIC

UvodIcon.X is pioneering the future of eSport in car racing fueled by blockchain / Web 3 technologies. Offering daily races and challenges, various game modes, and customizable cars, Immutable and open leaderboard on-chain and Support to Earn Protocol involving racing fans in the competition.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.