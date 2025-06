HZN

Horizon Protocol is a new DeFi platform that facilitates the on-chain trading of synthetic assets that represent the real economy. Horizon Protocol seeks to provide exposure to real-world assets risk/return profiles via smart contracts on the blockchain.

Ime in priimekHZN

UvrstitevNo.2316

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok120,707,110

Največja ponudba0

Skupna ponudba236,557,873

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2021-04-15 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.92531427,2021-04-15

Najnižja cena0.003265981325584837,2025-05-30

Javna veriga blokovBSC

UvodHorizon Protocol is a new DeFi platform that facilitates the on-chain trading of synthetic assets that represent the real economy. Horizon Protocol seeks to provide exposure to real-world assets risk/return profiles via smart contracts on the blockchain.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.