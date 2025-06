HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Ime in priimekHYPE

UvrstitevNo.11

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež0.0033%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)64,42%

Razpoložljivi obtok333 928 180

Največja ponudba1 000 000 000

Skupna ponudba999 993 930

Hitrost kroženja0.3339%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov39.926312960542624,2025-05-26

Najnižja cena3.2002764730895623,2024-11-29

Javna veriga blokovHYPEREVM

Panoga

Družbeni mediji

