The HUSL is a NFT platform focused solely on reshaping the music industry. Our aim is to empower artists to take full control of their work, removing as many intermediaries in the process. Think of us as a new record label.The HUSL token is a utility token that powers the entire HUSL ecosystem. Users can stake their tokens on the platform to earn Bags. This is a token based on ethereum and will allow users to redeem for cool experiences.

Ime in priimekHUSL

UvrstitevNo.3021

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok10,379,879.07

Največja ponudba0

Skupna ponudba70,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov7.678313283574933,2021-11-16

Najnižja cena0,2021-11-17

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

