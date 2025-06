HOTKEY

Welcome to HotKey, your gateway to a revolutionized digital finance landscape. Here, effortless trading fuses with AI-powered insights, all within a cohesive ecosystem designed for the modern crypto enthusiast. With HotKey, each transaction enhances your portfolio but also enriches the community, yielding dividends in ETH, wTAO, and eventually, in native TAO as well.

UvrstitevNo.2104

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok93,830,053.41855954

Največja ponudba100,000,000

Skupna ponudba95,000,000

Hitrost kroženja0.9383%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.578969977730394,2024-08-25

Najnižja cena0.000815311575648077,2024-02-13

Javna veriga blokovETH

