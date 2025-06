HOPR

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

Ime in priimekHOPR

UvrstitevNo.922

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.16%

Razpoložljivi obtok341,173,813

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba394,545,361

Hitrost kroženja0.3411%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.97174497,2021-03-01

Najnižja cena0.03156245371074905,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

UvodHOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.