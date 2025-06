HNS

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

UvrstitevNo.1329

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.03%

Razpoložljivi obtok663,362,891.470759

Največja ponudba2,040,000,000

Skupna ponudba2,040,000,000

Hitrost kroženja0.3251%

Datum izdaje2020-03-05 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.85278518,2021-05-05

Najnižja cena0.005236327072680755,2025-04-08

Javna veriga blokovHNS

