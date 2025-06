HI

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

Ime in priimekHI

UvrstitevNo.1251

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok61,614,900,659.868

Največja ponudba100,000,000,000

Skupna ponudba100,000,000,000

Hitrost kroženja0.6161%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.5766812074355558,2021-12-08

Najnižja cena0.000098603962552614,2025-05-22

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

