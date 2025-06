HEGIC

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

HEGIC

UvrstitevNo.771

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok703,727,349.1958504

Največja ponudba3,012,009,888

Skupna ponudba3,012,009,888

Hitrost kroženja0.2336%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.64228275,2021-02-13

Najnižja cena0.004946527298549685,2022-05-12

Javna veriga blokovETH

