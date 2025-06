HBAR

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Ime in priimekHBAR

UvrstitevNo.20

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0021%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.35%

Razpoložljivi obtok42,239,760,469.30975

Največja ponudba50,000,000,000

Skupna ponudba50,000,000,000

Hitrost kroženja0.8447%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.57014605196947,2021-09-16

Najnižja cena0.0100124401134,2020-01-02

Javna veriga blokovHBAR

Panoga

Družbeni mediji

