HAPPY

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Ime in priimekHAPPY

UvrstitevNo.1195

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.07%

Razpoložljivi obtok3,333,174,669

Največja ponudba3,333,263,251

Skupna ponudba3,333,174,669

Hitrost kroženja0.9999%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.05720146633296332,2024-11-14

Najnižja cena0.000382420636071654,2025-04-03

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

