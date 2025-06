GTC

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Ime in priimekGTC

UvrstitevNo.775

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.54%

Razpoložljivi obtok94,780,727.70514555

Največja ponudba0

Skupna ponudba100,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov29.033902808657192,2021-11-27

Najnižja cena0.20664830493532496,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

