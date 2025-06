GTA

GTA Token was created as a meme token by a team of enthusiasts, with the aim to unite the multi-million fans of the best game in history into one big community and give them a tool to express their love. The GTA token displayed on this page is in no way affiliated with the Grand Theft Auto franchise, Rockstar Games, Inc., or Take-Two Interactive Software, Inc.

Ime in priimekGTA

UvrstitevNo.5785

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba10,000,000

Skupna ponudba10,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov10.717290347493975,2024-03-11

Najnižja cena0.009194742776670541,2025-03-02

Javna veriga blokovARB

Panoga

Družbeni mediji

