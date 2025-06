GOLC

GOLCoin is created to be more than just a cryptocurrency, it is a portal leading to a new futuristic world where it will be at the core of many evolutionary projects that will change many aspects of our life. GOLCoin is a way to be involved in its revolutionary projects such as Agartha, GolexChange.io, Golchain, NFT marketplace, and many more. The next major upgrade in the ecosystem is Golchain with will be a layer 2 blockchain. With next to zero fees and up to 400 TPS and increased storage.

Ime in priimekGOLC

UvrstitevNo.5260

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba290,000,000

Skupna ponudba290,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov65.49348617035292,2022-10-08

Najnižja cena0.003451585088758271,2025-05-30

Javna veriga blokovTRX

UvodGOLCoin is created to be more than just a cryptocurrency, it is a portal leading to a new futuristic world where it will be at the core of many evolutionary projects that will change many aspects of our life. GOLCoin is a way to be involved in its revolutionary projects such as Agartha, GolexChange.io, Golchain, NFT marketplace, and many more. The next major upgrade in the ecosystem is Golchain with will be a layer 2 blockchain. With next to zero fees and up to 400 TPS and increased storage.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.