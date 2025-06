GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Ime in priimekGODS

UvrstitevNo.474

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)5.81%

Razpoložljivi obtok371,076,391.0649

Največja ponudba500,000,000

Skupna ponudba500,000,000

Hitrost kroženja0.7421%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov8.825233783754243,2021-12-10

Najnižja cena0.06425242982107134,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

