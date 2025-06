GNO

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

Ime in priimekGNO

UvrstitevNo.150

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)190.19%

Razpoložljivi obtok2,638,349.76615762

Največja ponudba0

Skupna ponudba2,999,934.74597423

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1088.8656450619212,2021-11-16

Najnižja cena7.05027795992,2020-03-13

Javna veriga blokovETH

