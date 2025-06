GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

Ime in priimekGLQ

UvrstitevNo.1119

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.08%

Razpoložljivi obtok339,999,895

Največja ponudba0

Skupna ponudba650,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2021-04-19 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.19629964016231385,2024-03-21

Najnižja cena0.00118026196749609,2022-06-18

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

