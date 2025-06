GINUX

Green Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

Ime in priimekGINUX

UvrstitevNo.2433

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok3,572,880,055,132

Največja ponudba10,000,000,000,000

Skupna ponudba5,245,959,055,814.6

Hitrost kroženja0.3572%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.00004609328089689,2021-11-03

Najnižja cena0,2022-08-17

Javna veriga blokovBSC

UvodGreen Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.