GHST

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Ime in priimekGHST

UvrstitevNo.824

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)17.57%

Razpoložljivi obtok52,747,801.21406849

Največja ponudba0

Skupna ponudba52,747,802.71425598

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov3.775128609064033,2024-04-01

Najnižja cena0.3539703646922037,2025-03-11

Javna veriga blokovETH

