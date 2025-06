GGMT

GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.

Ime in priimekGGMT

UvrstitevNo.6575

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba10,000,000,000

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.04651291458645828,2025-01-11

Najnižja cena0.000867166293203724,2025-03-26

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

