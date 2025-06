FYN

Affyn is a Singapore-based company building a blockchain-powered Free to Play, Play-to-Earn mobile Metaverse with integrated geolocation where the virtual and real world converge.Making full use of geolocation capability and AR mechanics, Affyn incorporates the fun element of gaming with blockchain technology such as the utility of NFTs and their official currency, FYN token.

UvrstitevNo.2388

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.04%

Razpoložljivi obtok254,033,788

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.254%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.6880299812210757,2022-02-01

Najnižja cena0.001223539243674348,2025-05-31

Javna veriga blokovMATIC

