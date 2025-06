FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

UvrstitevNo.170

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)13.52%

Razpoložljivi obtok90,756,016.59960702

Največja ponudba99,681,495.59113361

Skupna ponudba99,681,495.59113361

Hitrost kroženja0.9104%

Datum izdaje2020-12-21 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov42.67301505828751,2022-04-03

Najnižja cena1.2509860587875596,2025-03-11

Javna veriga blokovETH

