FNCY

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

Ime in priimekFNCY

UvrstitevNo.1568

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok1,105,771,047.9142075

Največja ponudba2,000,000,000

Skupna ponudba1,131,271,042.9142075

Hitrost kroženja0.5528%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.10729874606729983,2022-12-03

Najnižja cena0.002567911608593609,2025-05-31

Javna veriga blokovFNCY

Panoga

Družbeni mediji

