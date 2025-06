FLOKI

Meme kovanec s koristnostjo preko NFT iger metaverse, NFT in tržnice s spominki ter platforme za kripto izobraževanje. Navdihnjen z imenom Elona Muska psa in v partnerstvu z njegovim bratom Kimbalom Musk. Cilj FLOKI-ja je postati eno izmed top 10 kripto projektov in vodilno vodilo v sektorju NFT iger.

Ime in priimekFLOKI

UvrstitevNo.81

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0002%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok9,624,763,130,528.676

Največja ponudba0

Skupna ponudba9,660,843,403,551.29

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000346228649140735,2024-06-05

Najnižja cena0.00000002,2021-08-09

Javna veriga blokovBSC

