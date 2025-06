FLIX

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

Ime in priimekFLIX

UvrstitevNo.1491

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,00%

Razpoložljivi obtok250 758 585

Največja ponudba1 000 000 000

Skupna ponudba357 242 302

Hitrost kroženja0.2507%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.49346043293993547,2024-01-26

Najnižja cena0.011325591130771948,2025-05-07

Javna veriga blokovOMNIFLIX

Panoga

Družbeni mediji

