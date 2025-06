FITFI

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Ime in priimekFITFI

UvrstitevNo.1268

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)%0,07

Razpoložljivi obtok3.842.500.000

Največja ponudba0

Skupna ponudba4.600.000.000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.7346252898164236,2022-05-06

Najnižja cena0.001298148359450116,2025-04-07

Javna veriga blokovAVAX_CCHAIN

Panoga

Družbeni mediji

