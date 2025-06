FINBLOX

At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets.

Ime in priimekFINBLOX

UvrstitevNo.2985

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok2,001,064,427

Največja ponudba10,000,000,000

Skupna ponudba9,467,200,481

Hitrost kroženja0.2001%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.007643716578340826,2023-05-22

Najnižja cena0.000011425261328791,2025-05-28

Javna veriga blokovETH

UvodAt Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.