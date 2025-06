FACTR

Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds.

UvrstitevNo.1615

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.08%

Razpoložljivi obtok126,937,459

Največja ponudba300,000,000

Skupna ponudba300,000,000

Hitrost kroženja0.4231%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov4.45438241196969,2021-11-16

Najnižja cena0,2021-11-16

Javna veriga blokovMATIC

