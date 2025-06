EWT

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Ime in priimekEWT

UvrstitevNo.536

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.91%

Razpoložljivi obtok30,062,138

Največja ponudba100,000,000

Skupna ponudba82,563,523.90958011

Hitrost kroženja0.3006%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov22.22484866,2021-04-17

Najnižja cena0.500832477028,2020-04-01

Javna veriga blokovEWT

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.